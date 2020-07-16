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НБУ різко послабив курс гривні на тлі призначення Шевченка

Четвер, 16 липня 2020, 19:23
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 27,27 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,13 гривні (на 16 липня - 31,03 гривні).

Нагадуємо:

Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Економічна правда

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