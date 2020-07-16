НБУ різко послабив курс гривні на тлі призначення Шевченка
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 17 липня на рівні 27,27 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,13 гривні (на 16 липня - 31,03 гривні).
Нагадуємо:
Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.
Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.
Економічна правда
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