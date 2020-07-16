Міжбанк: гривня відреагувала на призначення Шевченка падінням
Четвер, 16 липня 2020, 17:50
16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,32 - 27,34 гривні;
Євро – 31,23 - 31,26 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.
16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.
Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua