Міжбанк: гривня відреагувала на призначення Шевченка падінням

16 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,32 - 27,34 гривні;

Євро – 31,23 - 31,26 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк посилив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 16 липня на рівні 27,12 гривні.

16 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,15 - 27,17 гривні.

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Економічна правда