Член наглядової ради УЗ Лещенко: Нам взагалі нічого не платять з березня

З березня 2020 року наглядова рада "Укрзалізниці" не отримує зарплату, при цьому члени наглядової ради не є співробітниками компанії, а надають послуги суто за договором з акціонером, в рамках якого передбачені фіксовані виплати.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Зараз ці виплати скорочені - як і у всіх компаніях держсектора. Не знаю, як в інших держкомпаніях, але в УЗ члени наглядової ради вже три місяці не отримують жодної винагороди. Нам зараз взагалі нічого не платять з березня", - підкреслив Лещенко.

За його словами, наглядова рада УЗ до цих пір не підписала додаткову угоду на скорочення виплат.

"Наскільки мені відомо, у даному випадку кожна компанія знаходить свою форму домовленості з цього питання. Десь досить письмово повідомити про те, що погоджуєшся на скорочення виплат. Але у нас повинна бути підписана офіційна додаткова угода, проте вже третій місяць воно не підписана не з нашої вини", - стверджує Лещенко.

За його словами, він особисто готовий працювати на умовах скороченої зарплати, але членам наглядової ради компаній дозволяється поєднувати роботу з іншою діяльністю, тоді як члени правління "не можуть собі такого дозволити".

"Зараз йде конкурс з обрання голови правління "Укрзалізниці". Я б хотів, щоб до моменту його закінчення вже було ясно, на яких фінансових умовах ми працюємо. Щоб людина відразу розуміла, на що він йде", - заявив він.

Лещенко додав, що в поточних умовах наглядова рада проводить засідання онлайн по кілька разів на тиждень, тоді як попередній склад наглядової ради збирався раз в 1,5-2 місяці.

"Наша компанія увійшла в кризу з виконуючим обов'язки голови правління. Тому нагляд наглядової ради за правлінням став здійснюватися частіше", - пояснив Лещенко.

Нагадаємо:

Кабмін на час карантину обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Народний депутат від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що отримала дані про зарплатню членів наглядової ради Укрзалізниці.

Згідно з оприлюдненою таблицею, Андерс Ослунд з вересня по 30 квітня отримав понад 11,7 млн грн. Голова наглядової ради Шевкі Аджунер за той же період отримав понад 13,8 млн грн. Крістіан Кун – 11,7 млн. Олег Журавльов та Сергій Лещенко з початку січня до кінця квітня заробили по понад 1,4 млн грн. Адомас Азуолас Аудіцкас – майже 3,1 млн грн.