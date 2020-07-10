У НБУ пояснили, поки Чурій залишатиметься заступником голови

10 липня збігає термін повноважень Олега Чурія на посаді заступника голови НБУ - він перебуватиме на посаді до призначення нового заступника голови Нацбанку.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Відповідно до статті 20 ЗУ "Про Національний банк України" заступник голови НБУ, строк повноважень якого закінчився, перебуває на посаді до вступу на посаду новопризначеного заступника голови.

Відповідно Олег Чурій продовжить перебувати на цій посаді до призначення та вступу на посаду новопризначеного заступника голови – куратора блоку "Ринкові операції", - йдеться у повідомленні.

Олег Чурій обіймає цю посаду з 1 червня 2015 року. Він відповідає за роботу блоку "Ринкові операції", до якого входять Департамент відкритих ринків, Департамент супроводження кредитів, Управління депозитарної діяльності НБУ, Відділ корпоративних прав.

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Нагадуємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

У червні 2020 року в заступника голови правління НБУ Олега Чурія закінчувався 5-річний термін повноважень. Смолій запропонував Чурію знову обійняти цю посаду – цього разу на 7 років.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала ухвалити Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин, який має перманентний конфлікт з правлінням НБУ. У 2019 році Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною.

У відповідь Яків Смолій натякнув на синхронність тез Ради НБУ на чолі з Данилишиним та олігарха Ігоря Коломойського з його прибічниками. За словами Смолія, частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.

Член Ради НБУ Віктор Козюк вважає, що Рада НБУ втягнута в політичні протистояння.

Економічна правда