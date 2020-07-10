Шмигаль очікує на перезапуск української промисловості за 2 роки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль очікує, що українська промисловість має перезапустится у найближчі 2 роки.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"...Виробляти продукцію з доданою вартістю, а не експортувати сировину. Це економічна модель, яку наш Уряд хоче розвивати в Україні, і ми це закладаємо як одну з головних цілей в наші економічні програми.

Підтримка українського виробника, індустріальні парки, доступне кредитування і ще багато інших кроків нашого уряду допоможуть в найближчі 2 роки перезапустити українську промисловість", - заявив прем’єр, коментуючи меморандум "Південмашу" із південнокорейською компанією Caris про виробництво 5 тисяч електроавтобусів.

Також він анонсував, що уряд найближчим часом представить кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості, який, зокрема, буде сприяти відновленню української економіки.

Нагадуємо:

Віце-прем’єром з обороно-промислового комплексу може стати ексголова Державного космічного агенства (2015 р) та колишній перший заступник міністра промислової політики (2005-2006р) Олег Уруський.

Відповідну постанову вже зареєстрували у парламенті.

Економічна правда