WizzAir відкрила базу у Львові та запустила нові напрямки
1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила базу у міжнародному аеропорті Львова, це вже друга база угорського лоу-костера в Україні.
Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Також відкрито нові напрямки зі Львову у міста Європи:
- Львів-Гамбург
- Львів-Таллінн
- Львів-Біллунн
- Львів-Лісабон
- Львів-Щецин
Криклій сподівається, що скоро ними зможуть скористатися і українські туристи.
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Нагадуємо:
У угорського лоукост-авіаперевізника Wizz Air пояснюють відкриття нової авіабази в Україні прихильністю до українського ринку та фінансовою стабільністю, яка дозволила це робити.
Економічна правда
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