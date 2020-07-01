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WizzAir відкрила базу у Львові та запустила нові напрямки 

Середа, 1 липня 2020, 18:38
 

1 липня авіакомпанія WizzAir відкрила базу у міжнародному аеропорті Львова, це вже друга база угорського лоу-костера в Україні.

Про це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також  відкрито нові напрямки зі Львову у міста Європи:

  • Львів-Гамбург 
  • Львів-Таллінн
  • Львів-Біллунн
  • Львів-Лісабон
  • Львів-Щецин

Криклій сподівається, що скоро ними зможуть скористатися і українські туристи.

Читайте детальніше: Криза – не аргумент. Комерційний директор Wizz Air: про ціни на квитки, відновлення рейсів та нову базу в Україні

Нагадуємо:

У угорського лоукост-авіаперевізника Wizz Air пояснюють відкриття нової авіабази в Україні прихильністю до українського ринку та фінансовою стабільністю, яка дозволила це робити.

Економічна правда

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Wizz Air авіа

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