У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у Львові у розпал коронакризи
У угорського лоукост-авіаперевізника Wizz Air пояснюють відкриття нової авіабази в Україні прихильністю до українського ринку та фінансовою стабільністю, яка дозволила це робити.
Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю для ЕП.
"Це (відкриття нової бази у Львові - ЕП) пов'язано із нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку.
Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні більше десяти років і будемо продовжувати розвиватися", - повідомляє Міхалопулос.
У Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці.
"Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", - резюмує комерційний директор компанії.
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Економічна правда
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