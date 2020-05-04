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У WizzAir розповіли, чому вирішили відкрити базу у Львові у розпал коронакризи 

Понеділок, 4 травня 2020, 10:25
 
ФОТО ЮРІЯ ТАНЧИНА

У угорського лоукост-авіаперевізника Wizz Air пояснюють відкриття нової авіабази в Україні прихильністю до українського ринку та фінансовою стабільністю, яка дозволила це робити.

Про це повідомив комерційний директор Wizz Air Джордж Міхалопулос в інтерв'ю для ЕП.

"Це (відкриття нової бази у Львові - ЕП) пов'язано із нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку.

Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні більше десяти років і будемо продовжувати розвиватися", - повідомляє Міхалопулос. 

У  Wizz Air визнають, що невизначеність довколо авіаперевезень і пандемії буде тривати, як мінімум 2-3 місяці.

"Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку", - резюмує комерційний директор компанії.

Читайте детальніше: Криза – не аргумент. Комерційний директор Wizz Air: про ціни на квитки, відновлення рейсів та нову базу в Україні

Економічна правда


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