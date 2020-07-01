Комітет Ради рекомендував надати "Укрпошті" функції банку

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт №2788-д про перетворення "Укрпошти" в "поштовий банк".

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

НБУ закликає народних обранців не ухвалювати цей законопроєкт.

"Національний банк не підтримує ухвалення зазначеного законопроєкту. Ми вважаємо, що "Укрпошта" має бути залучена до надання фінансових послуг громадянам. Але не у передбачений законопроєктом спосіб", - йдеться в повідомленні.

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський назвав недостовірними аргументи НБУ проти законопроєктів про розширення фінпослуг "Укрпошти".

Згідно із текстом законопроєкту, громадяни отримають базові фінансові послуги – зможуть відкривати депозити, щоб зберігати гроші, оплачувати карткою комунальні та інші послуги, отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торговельну виручку, а також зможуть приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

У пояснювальній записці до законопроєкту повідомляється про недостатню зону покриття банків України, лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків

За словами Смілянського, завдяки прийняттю проєкту закону 100% українців зможуть відкривати рахунки. Також, за його словами, знизяться витрати бюджету на 2 млрд грн на рік.

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Економічна правда