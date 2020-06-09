Всесвітній банк оновив прогноз щодо економіки України на 2020 рік

Економіка України через пов'язану з коронавірусом кризу скоротиться в 2020 році на 3,5%, тоді як в цілому світова економіка втратить 5,2%.

Такий оновлений макропрогноз оприлюднив Світовий банк у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Глибина скорочення буде залежати від тривалості кризи в сфері охорони здоров'я, прогресу в проведенні основних очікуваних реформ і здатності мобілізувати адекватне фінансування для задоволення значних потреб у виплатах", - зазначено в документі.

Згідно з ним, в наступному році зростання української економіки відновиться з темпом 3%, що нижче очікуваних СБ темпів відновлення світової економіки в 4,2%.

Банк уточнив, що в порівнянні з попереднім прогнозом в січні цього року він погіршив очікування динаміки ВВП України в цьому році на 7,2 процентних пункту (п.п.), а в наступному - на 1,2 п.п.

Нагадаємо:

Національний банк, виходячи з показників першого кварталу погіршив річний прогноз падіння економіки України з 5% до 6-7%.

Як повідомляє Держстат, за перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).

За даними інвесткомпанії ICU падіння ВВП України у квітні поглибилося до 12% р/р у квітні з 4,5% р/р у березні.

Економічна правда