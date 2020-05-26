За місяць падіння ВВП поглибилося з 4,5% до 12% - ICU

За даними інвесткомпанії ICU падіння ВВП України у квітні поглибилося до 12% р/р у квітні з 4,5% р/р у березні.

Про це повідомляє голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Сергій Ніколайчук

"Пасажирські перевезення фактично зупинилися, поглибилося падіння в промисловому виробництві, торгівлі та вантажному транспорті, тільки сільське господарство залишалося стійким до кризових явищ", - пише Ніколайчук.

Повідомляється, що у квітні падіння промислового виробництва поглибилося до 16.2% р/р (з 7.7% р/р у березні), а сезонно-скоригований обсяг виробництва знизився на 6.0% м/м.

Результати квітня визначалися різким падінням видобутку вугілля та залізної руди (на 35% р/р та 16% р/р відповідно), виробництва металургії (на 30% р/р) та товарів інвестиційного призначення та довготривалого використання.

Наприклад, виробництво текстилю, машин та меблів скоротилося на 30-40% р/р. Тим часом фармацевтична та хімічна галузі продовжували демонструвати високі результати, збільшивши обсяги виробництва на 17.1% р/р та 6.5% р/р відповідно.

У квітні роздрібна торгівля знизилася на 23% р/р (порівняно з 6.1% р/р у березні). Оптовий товарообіг продовжував знижуватися – на 4.0% р/р у січні-квітні (2.8% р/р у 1кв20).

Показники оптової торгівлі та вантажоперевезень не змінилися настільки різко порівняно з показниками 1кв20, залишаючись відносно стійкими до впливу карантину.

Ще кращу стійкість виявило сільське господарство, де скорочення виробництва тваринництва в січні-квітні скоротилося до 1.4% р/р (з 1.8% р/р у 1кв20). Такий результат визначався відновленням виробництва птиці та яєць через скасування експортних обмежень для вітчизняних виробників.

"Ділова активність відновлюється, про що, власне, свідчать такі високочастотні показники, як виробництво електроенергії, масштаби переміщень українців пішки та автомобілями, кількість вакансій тощо. Але "розморожування економіки" все ще сильно стримується обмеженнями на громадський транспорт та іншими заходами соціального дистанціювання", - йдеться у повідомленні.

У ICU очікують падіння ВВП у 2кв20 приблизно на 10% р/р

Економічна правда