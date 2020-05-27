Нацбанк погіршив прогноз падіння економіки України

Національний банк, виходячи з показників першого кварталу погіршив річний прогноз падіння економіки України з 5% до 6-7%.

Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв'ю Liga.net.

"Виходячи з даних по падінню в першому кварталі, показників промвиробництва і транспорту в квітні, вважаю, падіння може бути більш серйозним, ніж очікувалося.Відповідно якщо переносити динаміку на річний показник, ми вже можемо говорити про 6-7% падіння, а не про 5%, як було досі.

Але в даних обставинах, це не така вже й велика різниця - все рухається в рамках приблизно того ж сценарію", - пояснює Сологуб.

Нагадуємо:

Як повідомляє Держстат, за перший квартал 2020-го року реальний ВВП України зменшився на 1,5% (у порівнянні з аналогічним періодом 2019-го).

За даними інвесткомпанії ICU падіння ВВП України у квітні поглибилося до 12% р/р у квітні з 4,5% р/р у березні.