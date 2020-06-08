У наступний раз ОПЕК збереться у Відні взимку

Наступне міністерське засідання країн-членів Організації експортерів нафти та країн, які не є членами організації, відбудеться у Відні 1 грудня 2020 року.

Про це пише Укрінформ.

На засіданні ОПЕК+ в суботу, країни домовилися про зниження видобутку на 9,7 млн ​​бар. на добу до кінця липня. Разом з тим, планувалося, що в липні щоденне скорочення складе 7,7 млн ​​бар.

Країни, які не змогли виконати свої зобов’язання з цього приводу у травні, зобов’язалися виконати протягом липня-вересня свої частки скорочення нафтовидобутку.

За дотриманням зобов’язань у форматі ОПЕК+ слідкуватиме Спільний міністерський моніторинговий комітет, який збиратиметься на щомісячній основі до грудня 2020 року, наступне його засідання - 18 червня.

Нагадуємо:

6 червня країни-учасниці ОПЕК+ домовились продовжити скорочення нафтовидобутку до кінця липня.

12 квітня країни ОПЕК+ домовилася про найбільше в історії скорочення видобутку нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом травня – червня. Угода вступила в силу 1 травня.