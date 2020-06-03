Ціни на нафту підскочили до 40 доларів

Ціна на нафту марки Brent перевищила 40 доларів за барель вперше з березня на тлі оптимізму навколо перспективи продовження рекордних скорочень видобутку ОПЕК+, а також надій на відновлення попиту, ослабленого епідемією коронавірусу.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 40,21 долара барель, що на 0,64 долара (1,62%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросли в ціні на 0,96 долара (2,61%) - до 37,77 долара за барель.

Країни ОПЕК+ близькі до домовленості продовжити обмеження на нафтовидобубування, що діють у травні, ще на два місяці, повідомила The Wall Street Journal з посиланням на делегатів.

Крім того, ОПЕК запропонувала перенести засідання міністрів ОПЕК і міністрів ОПЕК+ з 9-10 червня на 4-5 червня, щоб країни ОПЕК могли визначити номінації поставок на липень. Зазвичай вони роблять це в перший тиждень місяця, що передує місяцю поставок.

Обидва еталонних контракти різко подорожчали в останні тижні з квітневих мінімумів, чому сприяє тривання відновлення економіки в Китаї та повільне пом'якшення карантинних заходів в інших країнах.

"Оскільки обмежувальні заходи проти поширення вірусу продовжують зніматися, ми очікуємо, що попит буде поступово відновлюватися", - повідомили аналітики Capital Economics, які чекають, що світове споживання нафти становитиме в середньому трохи менше ніж 92 мільйонів барелів на добу в 2020 році.

Станом на 10:35 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 40,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,59 долара за барель, що на 2 центи вище за рівень закриття торгів (39,57 долара).