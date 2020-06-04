Відхилення ВР програми дій Кабміну не є підставою для його відставки – Разумков
Голова Верховної Ради Дмтиро Разумков заявив, що відхилення Радою програми діяльності Кабміну не є підставою для його відставки.
Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
"Якщо програма відхиляється, то це не є підставою для припинення повноважень чинного уряду. Це тільки означає, що протягом року вони не зможуть внести нову програму дій уряду, і у них немає так званого імунітету на рік", - підкреслив Разумков.
Спікер ВР підкреслив, що вдруге відправити програму дій уряду на доопрацювання неможливо.
"Вона вирушає лише раз, далі вона повинна бути або схвалена або відхилена", - пояснив він.
Нагадаємо:
Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу і не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки, заявив президент Зеленський.
Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.
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