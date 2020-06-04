Відхилення ВР програми дій Кабміну не є підставою для його відставки – Разумков

Голова Верховної Ради Дмтиро Разумков заявив, що відхилення Радою програми діяльності Кабміну не є підставою для його відставки.

Про це він сказав на брифінгу у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо програма відхиляється, то це не є підставою для припинення повноважень чинного уряду. Це тільки означає, що протягом року вони не зможуть внести нову програму дій уряду, і у них немає так званого імунітету на рік", - підкреслив Разумков.

Спікер ВР підкреслив, що вдруге відправити програму дій уряду на доопрацювання неможливо.

"Вона вирушає лише раз, далі вона повинна бути або схвалена або відхилена", - пояснив він.

Нагадаємо:

Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу і не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки, заявив президент Зеленський.

Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.