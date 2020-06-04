Зеленський про програму дій Кабміну: Ніхто не очікував коронавірусу

Програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання, оскільки вона була розроблена ще до пандемії коронавірусу і не враховує запровадження обмежувальних заходів і втрат економіки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілування з журналістами у межах поїздки до Хмельницької області.

"Програма уряду була розроблена, але ніхто не очікував коронавірусу. Тому він (прем’єр-міністр Денис Шмигаль. – ред.) звернувся до людей і сказав: у нас коронавірус, карантинні заходи, і програма уряду повинна була змінитися через COVID-19. Треба її оновити", - заявив Зеленський.

Він також нагадав, що Шмигаль сам попросив Верховну Раду відправити програму діяльності уряду на доопрацювання.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.

Економічна правда