Мінфін у травні зменшив план для Податкової на 19 мільярдів, щоб показати ефективність – Верланов

Мінфін у травні зменшив план для Державної податкової служби з 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн - на 19 млрд грн.

Про це у Telegram повідомив ексголова ДПС Сергій Верланов.

"Незважаючи на квітневі зміни до ЗУ "Про Держаний бюджет на 2020 рік", Мінфін не зменшив податковій план. Це при тому, що карантин в квітні був значно жорсткішим. Та якби план на квітень було скориговано, як було заплановано - до 23,2 млрд, то ДПС показала б понад 115% виконання.

А в травні, навпаки, через зменшення плану на третину, маємо перевиконання на 9% замість невиконання на 26% і робимо вигляд, що ефективність податкової зросла", - написав він.

Нагадаємо:

Раніше ексголова Митної служби Максим Нефьодов заявив, що у травні Міністерство фінансів зменшило план для Державної митної служби на 9,1 мільярд гривень. Надходження від митниці до держбюджету порівняно з квітнем зменшились на 1 мільярд.

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Економічна правда