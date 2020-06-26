Після розслідувань журналістів у Раді ініціювали аудит "Центренерго"

Після публікації журналістських розслідувань програми "Схеми" та програми "Наші гроші" про ймовірні махінації на підприємстві "Центренерго" голова енергетичного комітету ВР Андрій Герус звернувся до Кабміну та Фонду держмайна з вимогою провести аудит на підприємстві.

Про це повідомляють "Схеми".

"За даними ЗМІ (відповідні відомості було поширено у матеріалі Радіо Свобода, а також у програмі "Наші гроші" з Денисом Бігусом) протягом тривалого часу на ПАТ "Центренерго" могли мати місце корупційні схеми", – йдеться у зверненні Геруса.

"З метою повного розслідування можливих зловживань на публічному акціонерному товаристві "Центренерго" та притягнення винних осіб до відповідальності прошу провести аудит діяльності ПАТ "Центренерго" за 2019 рік", – підкреслив він.

16 червня прем’єр Денис Шмигаль дав доручення Голові Фонду держмайна Дмитру Сенниченку, міністру фінансів Сергію Марченку та заступнику Держсекретаря Кабміну Геннадію Плісу розглянути звернення Андрія Геруса.

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Нагадуємо:

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році, держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень.

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.