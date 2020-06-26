Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,69 - 26,71 гривні;

Євро – 29,91 - 29,94 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,80 гривні. Євро купують по 29,63 гривні, продають по 30,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,65 - 26,73 гривні, євро - 29,78 - 29,86 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 червня на рівні 26,70 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 гривні (на 25 червня - 30,07 гривні).

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.

Економічна правда