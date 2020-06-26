Гривня на закритті міжбанку зміцнилась
26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,69 - 26,71 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,69 - 26,71 гривні;
Євро – 29,91 - 29,94 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,59 – 26,80 гривні. Євро купують по 29,63 гривні, продають по 30,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,65 - 26,73 гривні, євро - 29,78 - 29,86 гривні.
Нагадуємо:
Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 червня на рівні 26,70 гривні за долар.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 гривні (на 25 червня - 30,07 гривні).
26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.
26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.
25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.
Економічна правда
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