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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

П'ятниця, 26 червня 2020, 13:39
 

26 червня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:20 встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;

Євро – 29,95 - 29,97 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 – 26,80 гривні. Євро купують по 29,63 гривні, продають по 30,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,65 - 26,72 гривні, євро - 29,36 - 29,87 гривні.

Середній курс в обмінниках України: 26,65 - 26,71 гривні, євро - 29,79 - 29,88 гривні.

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 червня на рівні 26,70 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 гривні (на 25 червня - 30,07 гривні).

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.

Економічна правда

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