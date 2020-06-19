"Енергоатом" не знайшов покупців на першому аукціоні з продажу електроенергії за двосторонніми контрактами

18 червня перший аукціон "Енергоатому" з продажу електроенергії за двосторонніми довгостроковими контрактами завершився без результатів. В "Енергоатомі" не вважають це проблемою.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії.

"Спеціалісти не вважають це проблемою - адже перший день дав змогу протестувати чинний Порядок проведення аукціонів і надалі разом з міністерством більш плідно працювати над його ефективністю", - повідомляють у "Енергоатомі".

Енергоатом-Трейдинг виставляв на продаж на майданчику ТБ "Українська енергетична біржа" 1 397 100 МВтг електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України з постачанням у період 21.06.2020 – 31.12.2020. До продажу пропонувалося 300 лотів (пакетами по 100 лотів) за стартовою ціною 1500 грн/МВтг (без ПДВ).

Відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, у спеціальних сесіях з продажу пакетів лотів за двосторонніми договорами беруть участь покупці, які придбавають електричну енергію винятково для власного споживання, при цьому за довгостроковими двосторонніми договорами - винятково покупці, частка електричної енергії в собівартості продукції яких становить не менше 30 відсотків.



Нагадуємо:

Кабмін на засіданні 20 травня зменшив обов'язкову частку електроенергії НАЕК "Енергоатом" у рамках механізму ПСО та вивів це підприємство на ринок двосторонніх договорів. В Енергетичному співтоваристві заявили, що процес ухвалення постанови - незаконний.

Економічна правда