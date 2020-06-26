Курс валют на 26 червня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;

Євро – 29,94 - 29,97 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,60 – 26,81 гривні. Євро купують по 29,65 гривні, продають по 30,06 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,68 - 26,74 гривні, євро - 29,49 - 29,90 гривні

Нагадуємо:

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 26 червня на рівні 26,70 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,91 гривні (на 25 червня - 30,07 гривні).

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,74.

Економічна правда