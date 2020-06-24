Після дзвінка Зеленського Мінекономіки обмежило перелік товарів, на які застосовуватиметься "полімерне" мито

Мито на ввезення з-за кордону полімерних матеріалів у розмірі 18% буде застосовуватися до дуже вузького кола товарів.

Про це повідомив міністр економіки Петрашко в коментарі ЕП.

Зазначається, що ці товари виробляються в Україні, тому бізнес не понесе додаткових затрат.

За словами Петрашка, це рішення позитивно вплине на вартість кінцевої продукції при переробці полімерів:

"Ініціатива президента є дуже своєчасною.

В Україні налічується близько 50 підприємств такого профілю. Там працюють понад 30 тисяч людей. У зв’язку з нелегкою економічною ситуацією на тлі пандемії як у світі, так і в нашій державі, – уточнення рішення по тимчасових митах є необхідним.

Мінекономіки за кілька днів проаналізувало ринки, де використовуються полімери, і дійшло висновку, що звуження товарів, на які застосовується мито – є економічно вигідним та обґрунтованим", - підкреслює міністр.

Нагадуємо:

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела антидемпінгові мита на труби (51,52%) з КНР, на сірники з Білорусі (21,32%) та РФ (45,79%) а також на полімери (18%) незалежно від країни походження.

Напередодні українськи виробники полміерних матеріалів заявляли про катастрофічні наслідки для галузі у випадку введення мита.

Під час робочої поїздки президента Володимира Зеленського у Чернігівську область бізнес поскаржився на високе ввізне мито у 18% на імпорт полімерних матеріалів, після дзвінка голові Мінекономіки Зеленський пообіцяв скасувати мито.

"Міністерство економіки узагальнило це питання - і це була помилка. Не треба узагальнювати. Треба скасовувати це мито. Вирішення цього питання зрозуміле, і ми це зробимо", - підкреслив Зеленський.

Економічна правда





