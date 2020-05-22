Україна ввела мито на полімери, труби з КНР та сірники з РФ та Білорусі 

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела антидемпінгові мита на труби (51,52%) з КНР, на сірники з Білорусі (21,32%) та РФ (45,79%) а також на полімери (18%) незалежно від країни походження.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наразі визначені такі ставки антидемпінгового мита:

Остаточно ухвалено 51,52 % мита на імпорт сталевих безшовно-гаряче-деформованих труб, походженням з Китайської Народної Республіки. Тільки для двох груп компаній встановлюється 0% мита на окремі вузькі товарні групи, які або взагалі не виробляються в Україні або ж мають дуже незначні обсяги виробництва;

Попередньо визначено 18 % мито на імпорт полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту;

Встановлено попереднє антидемпінгове мито у розмірі 19,75 % щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації встановлене антидемпінгове мито для Білорусі у розмірі 21,32 %, для РФ у розмірі 45,79 %.

Продовжено дію антидемпінгового мита у розмірі 123 % на імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації), походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

Нагадуємо, напередодні українськи виробники полміерних матеріалів заявляли про катастрофічні наслідки для галузі у випадку введення мита.

Економічна правда





