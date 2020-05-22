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Україна ввела мито на полімери, труби з КНР та сірники з РФ та Білорусі 

П'ятниця, 22 травня 2020, 20:41
 

22 травня Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ввела антидемпінгові мита на труби (51,52%) з КНР,  на сірники з Білорусі (21,32%) та РФ (45,79%) а також на полімери (18%)  незалежно від країни походження.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Наразі визначені такі ставки антидемпінгового мита: 

  • Остаточно ухвалено 51,52 % мита на імпорт сталевих безшовно-гаряче-деформованих труб, походженням з Китайської Народної Республіки. Тільки для двох груп компаній встановлюється 0% мита на окремі вузькі товарні групи, які або взагалі не виробляються в Україні або ж мають дуже незначні обсяги виробництва;
  • Попередньо визначено 18 % мито на імпорт  полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту;
  • Встановлено попереднє антидемпінгове мито у розмірі 19,75 % щодо імпорту в Україну сталевих кріплень походженням з Китайської Народної Республіки.

За результатами проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну сірників походженням з Республіки Білорусь та Російської Федерації встановлене антидемпінгове мито для Білорусі у  розмірі 21,32 %, для РФ у розмірі 45,79 %.

Продовжено дію антидемпінгового мита у розмірі 123 % на імпорту в Україну виробів, виготовлених з чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів з корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації),  походженням з Китайської Народної Республіки у зв’язку із закінченням строку їх застосування.

Нагадуємо, напередодні українськи виробники полміерних матеріалів заявляли про катастрофічні наслідки для галузі у випадку введення мита.

Економічна правда



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Китай мита експорт імпорт

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