Банки уже видали "теплих кредитів" на понад 600 мільйонів

Із початку дії програми у 2020 році банки видали населенню та ОСББ більше 600 млн грн "теплих кредитів".

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зазначається, що за минулий тиждень видали більше 75 млн грн кредитів.

Зокрема, більше 53 млн грн - на енергоефективні заходи у приватних будинках; понад 20 млн грн - для ОСББ та ЖБК; 1,8 млн грн - домогосподарствам на встановлення твердопаливних котлів.

"Загалом, із початку дії програми у 2020 р. вже понад 57 тисяч сімей стали її учасниками і залучили більше 600 млн грн "теплих кредитів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2020 року банки видали понад 330 млн грн "теплих кредитів" для населення і ОСББ на енергоефективні цілі.

31 березня Мінекоенерго затвердило паспорт бюджетної програми "Теплі кредити", а Держенергоефективності розпочало укладання договорів з державними банками для старту кредитування за програмою.

У держбюджеті на 2020 рік на "Теплі кредити" виділено 400 млн грн. За підрахунками Держенергоефективності, для задоволення попиту на програму потрібно близько 2,2 млрд грн.

6 квітня Приватбанк розпочав кредитування за програмою "Теплі кредити" для ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у багатоповерхівках.

Крім програми "Теплі кредити", в Україні працює державний Фонд енергоефективності, який надає гранти ОСББ для комплексної термомодернізації багатоквартирних будинків.

Економічна правда