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В Україні прискорилося падіння одного з головних економічних показників

Четвер, 23 квітня 2020, 20:35
 

За січень-березень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

При цьому обсяги промислового виробництва в березні поточного року в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 7,7%.

"У січні-березні 2020 року порівняно із січнем-березнем 2019 року індекс промислової продукції становив 94,9%", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у переробній промисловості за вказаний період виробництво скоротилося на 4,6% порівняно із січнем-березнем 2019 року, у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 4,3%.

За І квартал 2020 року в Україні було видобуто 5,85 млн тонн кам’яного вугілля (на 16,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 423,6 тис. тонн сирої нафти (на 2,0% більше), 195,9 тис. тонн газового конденсату (на 8,5% більше), 4,88 млрд кубометрів природного газу (на 3,5% менше), 12,97 млн тонн агломерованих залізних руд та концентратів (на 3,0% менше).

Також за три місяці 2020 року було вироблено 226,2 тис. кубометрів цегли керамічної (на 12,2% менше, ніж за січень-березень 2019 року), 1,62 млн тонн цементу (на 6,3% більше), 5,09 млн тонн чавуну (на 2,1% менше), 2,54 млн тонн пласких напівфабрикатів із нелегованої сталі (на 5,1% більше).

Електроенергії за січень-березень 2020 року було вироблено на 9,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року, – 39,23 млрд кВт-годин.

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Нагадуємо:

У лютому 2020 року індекс промислової продукції становив 96,9% - на 1,5% менше ніж у лютому 2019 року.

За січень 2020 року промисловість впала на 5,1 %.

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда

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