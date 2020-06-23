У травні прибуток українських банків скоротився на 30% – дані НБУ

У травні 2020 року українські банки отримали 3,756 млрд грн чистого прибутку - це на 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,313 млрд грн).

Про це йдеться у даних НБУ, передає FinClub.

Водночас у січні-травні 2020 року прибуток українських банків становив 28,964 млрд грн - це на 23,6% більше минулорічного показника (23,428 млрд грн).

"Доходи банків за п'ять місяців року зросли на 10,8% порівняно з показником за аналогічний торішній період - до 109,53 млрд грн.