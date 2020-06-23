У травні прибуток українських банків скоротився на 30% – дані НБУ
У травні 2020 року українські банки отримали 3,756 млрд грн чистого прибутку - це на 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року (5,313 млрд грн).
Про це йдеться у даних НБУ, передає FinClub.
Водночас у січні-травні 2020 року прибуток українських банків становив 28,964 млрд грн - це на 23,6% більше минулорічного показника (23,428 млрд грн).
"Доходи банків за п'ять місяців року зросли на 10,8% порівняно з показником за аналогічний торішній період - до 109,53 млрд грн.
Зокрема процентні доходи скоротилися на 525 млн грн (0,8%) - до 63,19 млрд грн, тоді як комісійні доходи і результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу зросли на 5,7% (до 25,72 млрд грн) та в 2,6 рази (до 16,97 млрд грн) відповідно", - йдеться у повідомленні.
При цьому, витрати банків становили 80,57 млрд грн - це на 6,8% більше, ніж за п'ять місяців 2019 року.
Нагадаємо:
У січні-квітні 2020 року чистий прибуток українських банків становив 25,2 мільярдів гривень - це на 39,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року (18,1 млрд грн).
Прибуток українських банків у січні-березні 2020 року становив 15,97 млрд грн - це на 23,8% більше ніж за аналогічний період минулого року (12,9 млрд грн).
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