ОГХК та "Центренерго" зацікавили великий інвестфонд з ОАЕ — МЗС

Інвестфонд Mubadala (ОАЕ) зацікавлений у семи українських підприємствах, серед яких Об’єднана гірничо-хімічна компанія, Центренерго та низка Обленерго.

Про це стало відомо на зустрічі Міністерства закордонних справ та Фонду держмайна із Mubadala .

Учасники зустрічі обговорили стадію підготовки проєктів та операційні питання. Зокрема, вони домовилися за сприяння МЗС та посольства України в ОАЕ встановити зв’язок на операційному рівні між представниками Mubadala та Фондом державного майна України.

За умови відкриття кордонів між Україною та ОАЕ, вже у липні може відбутися візит до України комісії фонду, яка зможе побачити та оцінити привабливість об’єктів.

"Я дуже задоволений, що фонд Mubadala зацікавлений взяти участь у великій приватизації в Україні. Це хороший сигнал, що потужні світові гравці бачать великий потенціал України, і хочуть інвестувати. Крім того, участь великих інвестиційних фондів робить процес великої приватизації більш конкурентним", - заявив за підсумками зустрічі міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Довідково: Міжнародний інвестиційний фонд Mubadala (Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати) - один з найбільших інвестиційних фондів світу, який володіє активами на понад 850 млрд. доларів.

Нагадуємо:

Згідно з фінансовими результатами "Центренерго" у 2019-му році держкомпанія отримала прямий збиток у 1,98 мільярда гривень. Новий очільник "Центренерго" ще не зрозумів, чи винні "люди Коломойського" у мільярдних збитках компанії. Приватизація держкомпанії готується у другому кварталі 2021 року.

Економічна правжа