СЕО "Київстар" розповів, коли в Україні буде 5G, а в Києві - інтернет в метро

Комерційне використання мереж 5G почнеться з 2023 року, а інтернет в київському метрополітені може з'явиться в останньому кварталі 2020 року.

Про це повідомив СЕО "Київстара" Олександр Комаров в інтерв'ю для ain.ua.

"Я вважаю, що десь у 2022 році повинні пройти аукціони на частоти та ліцензії, і десь з 2023 року почнеться будівництво, точніше комерційна експлуатація мереж 5G. Я не дуже вірю в якесь масштабне, килимове будівництво 5G по Україні. Занадто низький купівельний попит, тобто об'єктивно, ми країна з найнижчим чеком в Європі від одного абонента", - пояснює Комаров.

За його словами, 5G стане швидше необхідним для операторів, ніж для користувачів.

"Ми бачимо точки концентрації наших абонентів, особливо в великих містах, і розуміємо, що впремося в можливості LTE: технологія просто не зможе обслужити попит. Ось тоді ми і почнемо добудовувати 5G", - розповідає СЕО оператора.

Також Комаров зазначає, що через "карантинного" простою метро план по проведенню мобільного інтернету рухається з випередженням в один квартал.

"Початковий план - перший квартал наступного року. Поки ми вже по тим темпам, за якими ми рухаємося, все три оператора, то виходимо на останній квартал цього року.

Тобто я поки не кажу грудня ця або листопад, але ми десь вже один квартал виграли. Тут карантин мав позитивний ефект - ми змогли будуватися, поки метро "простоювало", - резюмує Комаров.

Читайте також: Чому запуск 4G в метро Києва під загрозою зриву

Нагадуємо:

У лютому депутати Київради відклали розгляд рішення про запуск 4G в київському метро через нюанси з регламентом.

Київська міська рада за рік не уповноважила комунальні підприємства міста дозволити мобільним оператором розгортати мережі інтернет-зв’язку в метрополітені.

Запустити 4G в метро Києва керівництво Київської міськадміністрації вперше пообіцяло сім років тому. Однак за цей час ні старе, ні нове керівництво столиці не змогло виконати це завдання.

У липні 2019 року оператори в рамках тендеру вибрали компанію Huawei в якості постачальника рішення для будівництва загальної 4G мережі в столичному метрополітені.

Технічне рішення від Huawei дозволяє використовувати одну базову станцію відразу всім трьом операторам.

Зараз для розгортання 4G на станції Академмістечко Київстар, Vodafone Україна і lifecell використовували частоти в діапазоні 1800 МГц.

Але в майбутньому також буде задіяний діапазон 2600 МГц, що дозволить забезпечити кращу якість і швидкість мобільного інтернету.