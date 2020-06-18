Rozetka планує запуск маркетплейса для ресторанів

Український інтернет-магазин Rozetka.ua планує запуск маркетплейса для ресторанів і кафе, компанія розсилає пропозиції по закладах

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив комерційний директор мережі Mamamia! Сергій Чайка.

"Rozetka запустила маркетплейс для ресторанів", - написав він.

(В Facebook запис доступний тільки для друзів).

Також Чайка показав повідомлення від Rozetka, де вказано, що під проект буде створений окремий лендінг.

Вказується, що сума оплати за доступ до платформи 100 грн. в місяць, комісія в перші три місяці - 0,1%.

"Проєкт знаходиться на стадії розробки, тому поки ми не можемо нічого коментувати", - заявили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Rozetka.

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