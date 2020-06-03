Cервіс доставки їжі Menu Group слідом за UberEats йде з українського ринку

Компанія Menu Group, яка керує сервісами доставки їжі Menu.ua та Eda.ua - заявила, що йде з українського ринку.

Про це в інтерв'ю виданню Retailers розповів засновник і СЕО Menu Group Ваган Керобян.

За його словами, рада директорів компанії ухвалила рішення про зупинку інвестицій в Україну та розглядає 2 варіанти подальшого розвитку подій - продаж компанії або її закриття. А остаточне рішення з цього приводу ухвалять 8 червня.

"Ми вийшли в кінці червня 2019 року, "купивши" Eda.ua за близько 1 млн доларів шляхом обміну акцій. Після цього ми інвестували в розвиток сервісів в Україні - Eda.ua і Menu.ua - більше 1,5 млн доларів Сюди входять також витрати на погашення боргів, які були у Eda.ua.

Свій сервіс Menu.ua запустили в жовтні 2019 року, стартувавши з Києва. У лютому цього року він почав роботу в Дніпрі. Кількість партнерів ресторанів в цих двох містах було близько 200. Зараз Menu займає менше 1% ринку доставки їжі. Велика частина (понад 50%) знаходиться в руках ресторанів, у яких є власна служба доставки", - зазначив Керобян.

Він підтвердив інформацію, що у Menu Group є заборгованість перед деякими партнерами у розмірі 220 тисяч доларів.

"У нас дійсно є заборгованість перед деякими партнерами у розмірі 220 тисяч доларів, через це частина з них припинила роботу з нами", - сказав Кегобян.

За його словами, усі борги перед партнерами погасять протягом кількох місяців.

"Коли трапилася ситуація з коронавірусом, ми зрозуміли, що для подальшого розвитку в Україні у нас немає необхідних ресурсів. Так, було суттєве зростання у Вірменії і Білорусії - на 50%, це за лютий і березень.

Ми потрапили в 1% компаній у всьому світі, у яких росли продажі під час карантину. В Україні теж був незначний ріст, але в той же час компанія була збитковою - щомісяця ми інвестували більше 100 тисяч доларів в зростання бізнесу", - додав CEO Menu Group.

"Потенційні покупці - це супер-гучні імена, стратегічні інвестори працюють в Україні. Всі ці компанії хочуть стати е-commerce гравцями. Імен розголошувати не можу, але один з потенційних покупців - це одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні. Якщо угода відбудеться, то на ринку України з'явиться третій, досить сильний гравець в сегменті доставки їжі", - додав Кегобян.

Нагадаємо:

Сервіс доставки їжі UberEats 3 червня припиняє роботу в Україні.