"Одеський припортовий завод" експортував рекордну кількість хімпродукції за останні 5 років

Вперше за останні 5 років державний "Одеський припортовий завод" відвантажило на експорт рекордну кількість хімічної продукції, зокрема, аміаку: в травні 2020 року - 273 тис. тонн, з початку року – 1 млн. 213 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба ОПЗ.

Також в червні 2020 року на зовнішній ринок відвантажено 99,3 тис. тонн, з початку року – 402,4 тис. тонн. За останні декілька років – це найбільший обсяг перевалки продукції.

Повідомляється, що завдяки створенню конкуренції на тендерах підприємству вдалося заощадити 5,4 млн грн.

Також "ОПЗ" продовжує працювати за договором на переробку давальницької сировини з "Агро Газ Трейдінг". У зв’язку з обмеженнями, які діяли в Україні з введенням карантину, у березні 2020 року керівництву підприємства не вдалося провести новий відбір постачальника давальницької сировини. Єдиним можливим варіантом забезпечення безперебійної роботи стало продовження діючого договору з "Агро Газ Трейдінг".

Як зазначає керівник підприємства Микола Синиця, шляхом переговорів вдалося збільшити тарифи на переробку давальницької сировини, а саме: виробництва аміаку – на 2 дол. США за 1 тонну та виробництва карбаміду – на 3 дол. США за 1 тонну. Економічний ефект від введення нових тарифів за квітень-травень 2020 року для "ОПЗ" склав 500 тис. дол..

Наразі "ОПЗ" готується до проведення нового відбору постачальника давальницької сировини.

Нагадуємо:



До пандемії в уряді заявляли про плани виставити на приватизацію ОПЗ у серпні 2020 року.

Раніше суд зобов'язав "Одеський припортовий завод" виплатити НАК "Нафтогаз України" 2,227 мільярда гривень заборгованості за спожитий природний газ за двома договорами від 2016 року.



В липні 2019-го Одеський припортовий завод отримав нових членів наглядової ради.

На початку серпня Одеський припортовий завод, який простоював з квітня 2018 року, почав запуск виробництва аміаку і карбаміду.

Одеський припортовий завод випускає хімічну продукцію і займається перевалкою аміаку на морський транспорт.

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Економічна правда