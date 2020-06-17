Нацкомісія з тарифів висловила зауваження до меморандуму щодо "зелених" тарифів

Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) постановила схвалити меморандум щодо "зеленого" тарифу із застереженнями щодо тарифу на передачу електроенергії НЕК "Укренерго" та вітроелектростанцій.

Про це йдеться у відповідній постанові НКРЕКП.

У Нацкомісії зазначають, що реструктуризація "зелених" тарифів, передбачена у меморандумі, не поширюється на "зелений" тариф, встановлений для вітроелектростанцій, введених в експлуатацію до 30 червня 2015 року.

"ВЕС введені в експлуатацію по 30.06.2015 мають довший термін експлуатації та відповідно більше можливостей для повернення залучених інвестицій. Таким чином, така реструктуризація "зеленого" тарифу має дискримінаційний підхід, є необґрунтованою та порушує основні принципи правового порядку". - йдеться у повідомленні.

Також у НКРЕКП є зауваження щодо перегляду тарифу "НЕК "Укренерго" на послугу з передачі електричної енергії в частині забезпечення Гарантованим покупцем своєчасного виконання фінансових зобов’язань по "зеленому" тарифу.

"Беручи до уваги реструктуризовані розміри "зелених" тарифів, тариф на послугу з передачі електричної енергії з 01 серпня 2020 року (у випадку нездійснення інших заходів з реформування ринку електричної енергії) становитиме щонайменше 523 грн/МВт·год (без врахування податку на додану вартість), що більше на 368 грн/МВт·год (або більше ніж в 3 рази) від рівня, встановленого постановою НКРЕКП від 10 грудня 2019 року № 2668, що може негативно відобразитися на конкурентоспроможності української промисловості", - повідомляє регулятор.

Нагадуємо:

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Урядовий законопроєкт про удосконалення умов підтримки виробництва електроенергії з альтернативних джерел передбачає зниження "зеленого" тарифу для введених в експлуатацію в період з 1 липня 2015 го до 31 грудня 2019 року сонячних станцій понад 1 МВт на 15%, для ВЕС з турбінами потужність 2000 кВт - на 7,5%.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда