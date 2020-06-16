У Мінекономіки розповіли, скільки допомоги по безробіттю уже виплачено

Виплати щодо отримання допомоги по безробіттю йдуть, уже виплачено 1,2 млрд грн.

Про це на брифінгу заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"На даний момент ми максимально спростили доступ до реєстрації безробітних і до отримання допомоги. Подання по безробіттю є, виплати ідуть, уже виплачено 1,2 млрд грн і 4,3 млрд грн всього фонд по виплатам по безробіттю", - розповів мінстр.

"Зрозуміло, що кількість людей, які потребують допомоги - більша, тому у нас було своєрідне ноу-хау - це так зване "часткове безробіття", яке дозволяє підприємстав не звільняти людей і дати можливість працівникам не йти на біржу праці, а перечекати час карантинних обмежень і отримати гроші від держави.

Програма йде досить успішно, підтримуються усі галузі. На даний момент 56 тисяч підприємств по 131 тисячі людей скоритстались цією програмою", - додав Петрашко.

"Щодо працевлаштування - це програма Кабміну "500 тисяч робочих місць". На даний момент, за період карантину працевлаштовано 106 тисяч осіб - це ті, що напряму через Фонди зайнятості", - зазначив голова Мінекономіки.

Нагадаємо:

З початку карантину отримали статус безробітного 276 тисяч людей, на сьогодні працевлаштовано 142 тисячі 700 осіб з тих, хто отримав статус безробітного.

За прогнозами Кабміну, у 2020 році буде різке зростання кількості безробітних до 9,4% - у минулому році цей показник становив 8,2%.

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Економічна правда