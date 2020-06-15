Держава частково розрахувалось по "зеленому тарифу" за березень, загальний борг перевищує 16 мільярдів

ДП "Гарантований покупець" перерахувало 100 мільйонів гривень виробникам електроенергії з відновлювальних джерел (ВДЕ) за березень 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Всього за електроенергію березня Гарантований покупець сплатив 550 млн грн. Рівень розрахунку досягнув 13%.

Зазначається, що загальний борг НЕК "Укренерго" перед Гарантованим покупцем перевищує 16 млрд грн.

Нагадуємо:

Т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про намір передати розроблений міністерством і затверджений урядом законопроєкт про зміну умов підтримки галузі відновлюваної енергетики вже в п'ятницю.

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда





