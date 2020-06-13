Кабмін вніс оновлену програму діяльності уряду до Верховної Ради

Кабінет міністрів передав на розгляд до Верховної Ради оновлену програму діяльності уряду.

Про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу "Інтер".

"Внесена вже програма, дійсно вона сьогодні була зареєстрована", - сказала Кравчук.

За її словами, на відміну від попереднього варіанту програми, кількість сторінок оновленої версії збільшилася в десять разів - "з 8 до приблизно 80 сторінок".

"Ми в четвер буде розглядати її в залі, а до цього її розглянуть комітети. У другій половині тижня буде вже остаточно зрозуміло, чи підтримає Верховна Рада цей документ", - зазначила народний депутат.

За словами Кравчук, частина програми, яка стосується її комітету (парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики - ЕП), культури і креативних індустрій стала кращою.

"В ній більше конкретних цифр. Ця програма має набагато більше шансів, що буде прийнята", - вважає заступник голови фракції.

Нагадуємо:

Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада, скоріше за все, наступного четверга 18 червня розглядатиме Програму діяльності Кабінету міністрів України.

4 червня Верховна Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.