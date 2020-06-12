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Рада розгляне нову Програму дій уряду наступного тижня

П'ятниця, 12 червня 2020, 19:31
 

Верховна Рада, скоріше за все, наступного четверга 18 червня розглядатиме Програму діяльності Кабінету міністрів України.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков у інтерв’ю bukvy

Пряма мова Разумкова: "На цьому тижні – думаю, що в четвер чи п’ятницю – вона буде надіслана до Ради і наступного тижня, не пізніше п’ятниці (скоріше за все, у четвер) програма уряду буде розглядатися парламентом.

Чи підтримає його Рада? Сподіваюсь, що так. Але подивимось на документ".

Деталі: Разумков зазначив, що уряд подавав свою першу програму тоді, коли часу на її написання не було. За його словами, є гарантія того, що цей документ буде набагато якісніший, ніж перший.

Нагадаємо: 4 червня Рада підтримала рішення про відправлення на доопрацювання програми дій уряду Дениса Шмигаля.

Українська правда

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Рада Кабмін

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