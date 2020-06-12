"Укртатнафта" Коломойського продовжує наполягати на введені мит на російське пальне

"Укртатнафта" продовжує наполягати на введенні компенсаційного мита в розмірі 8,46% для російських виробників пального.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії.

Також на миті наголошували "Укрнафта" та "Укргазвидобування".

У компанії також вважають, що справедлива ставка податку на скраплений газ повинна становити 0,8 від ставки податку на бензин, або 168 євро за 1000 літрів. Наразі повідомляється, що ставка податку на бензин - 213,5 євро за 1000 літрів, а пільгова ставка податку на скраплений газ - 52 євро за 1000 літрів.

В "Укртатнафті" відзначають, що їх заводи можуть збільшити обсяги переробки до 4,5 млн. т нафти в рік. Але компанія немає можливості продати бензин через скорочення ринку бензину вдвічі.

Також за підрахунками компанії бюджет втрачає 13 млрд. грн. щороку за рахунок стимулювання споживання російського продукту.

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Нагадуємо:

Раніше Компанія "Укртатнафта" звернулася з офіційним листом до президента Володимира Зеленського щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкціонними компаніями.

В "Укртранснафті" ввжають маніпулятивною заяву компанії "Укртатнафта" Ігоря Коломойського щодо планів імпортувати ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нафтопродукти з Білорусі.

Економічна правда