Імпорт дизпалива з РФ: "Укртатнафта" і "Укргазвидобування" пропонують ввести мита

"Укртатнафта", "Укргазвидобування" і "Укрнафта" подали спільну заяву до Мінекономіки щодо антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизпалива і скрапленого газу.

Про це повідомляє прес-служба "Укртатнафти".

"Порушення правил міжнародної торгівлі при поставках російських нафтопродуктів полягає в тому, що виробникам в РФ з бюджету компенсують витрати, що пов’язані з виробництвом та експортом нафтопродуктів за схемою повернення з бюджету акцизів, що є субсидуванням та порушує норми ВТО.

Завдяки субсидуванню частка російських нафтопродуктів в загальному імпорті на ринку дизпалива досягла 47%, по скрапленому газу - 55%, при цьому істотно скоротилася частка поставок з Білорусі, Литви, Польщі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що "Укртатнафта", "Укргазвидобування" та "Укрнафта" наполягають на компенсаційних заходах у вигляді мит на субсидований імпорт за ставкою 8,46%.

"Введення мит не призведе до дефіциту та зростання цін, оскільки ринок імпортних поставок з Білорусі, Литви, Польщі та морських танкерних поставок і внутрішнього виробництва є конкурентним.

Введення мит призведе до перерозподілу часток ринку від російських постачальників на користь виробників з інших країн та буде сприяти зростанню внутрішнього виробництва і зниженню собівартості українських нафтопродуктів", - підкреслюють компанії.

Нагадаємо:

Раніше компанія "Укртатнафта" звернулася з офіційним листом до президента Володимира Зеленського, щодо участі НАК Нафтогаз у імпорті нафтопродуктів, які можуть бути пов’язані з російськими підсанкційними компаніями.

Економічна правда