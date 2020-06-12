Буславець розповіла, чому одна з асоціацій не погоджується на "зелений" меморандум

В.о міністра енергетики Ольга Буславець пояснила, чому Українська асоціація відновлюваної енергетики (УАВЕ) тимчасово не підписує меморандум з ВДЕ-інвесторами.

Про це вона повідомила на брифінгу.

"Основною вимогою від цієї асоціації було не зменшувати "зелений" тариф для давно побудованих об’єктів (ще 2013-го року), які мають на сьогодні 46 євроцентів - тобто 14 гривень за кіловат-годину. Ми не можемо такого допустити.

Я не може пояснити суспільству, як при средньозваженій ціні 1,5 грн ми будемо платити певним станціям 14 гривень, які вже пропрацювали 7 років і повернули свої інвестиції і ще будуть мати підтримку до 2030 року", - пояснює Буславець.

Буславець повідомила, що уряд запропонував певне зменшення тарифу до 15%, якщо не перевищується тариф 22 євроценти.

"Тобто ці станції, які дуже дорогі 48 євроцентів, 36 тощо - 22 євроценти і не вище. Ми розуміємо, чому 22 євроцента - тоді були дуже дорогі технології, ті що тоді побудували мали більші витрати", - зазначає в.о міністра.

Також Кабмін пропонував встановлювати обмеження для станцій з потужністю від 1 МВт, асоціація пропонувала підняти плану до 5 МВт.

"Всі обмеження по тарифу ми пропонували від потужностей 1 МВт. Все що нижче цього будується без знижок, а все що вище - обмежується меморандумом. Вони пропонували підняти цю планку до 5 МВт.

1 МВт- це цифра, яка прописана в законі, який регламентує аукціонну модель підтримки ВДЕ, який ми будемо найближчим часом імплементовувати.

Я думаю, що ця Асоціація ще візьме паузу, щоб подумати, і я не виключаю так можливість що вони доєднаються до цієї угоди", - резюмує Буславець.

Нагадуємо:

Т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець заявила про намір передати розроблений міністерством і затверджений урядом законопроєкт про зміну умов підтримки галузі відновлюваної енергетики вже в п'ятницю.

Після довготривалих перемовин з інвесторами в середу уряд таки ухвалив меморандум щодо так званої добровільної реструктуризації "зелених" тарифів.



Увечері того ж дня свої підписи під документом поставили прем’єр, в. о. міністра енергетики та представники двох профільних асоціацій. Однак з позицією уряду погодились не всі. Причина – різні погляди на подальший розвиток сонячної генерації.

У рамках мемомрандуму із виробниками "зеленої" електроенергії Кабмін зобов'язався до кінця 2021 року повністю погасити наявну заборгованість перед ВДЕ-інвесторами, яка становить 14 млрд грн.

Читайте детальніше у статті: "Зелений" меморандум: про що домовилися уряд та ВДЕ-інвестори

Економічна правда