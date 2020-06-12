10 мільйонів на е-квитки: УЗ відсторонила на період слідства керівника філії

"Укрзалізниця" відсторонила на період слідства директора філії "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Олександра Войтка, якому вручено підозру в зловживаннях службовим становищем при організації сервісу з продажу е-квитків на експрес до аеропорту "Бориспіль".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після завершення слідчих дій та вироку суду компанія прийме рішення щодо подальшої долі працівника.

Нагадуємо:

10 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру 4 особам, які намагалися розікрасти понад 10 мільйонів гривень на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".

Також 11 червня наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення про негайне відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення Романа Верпицького. А також рекомендувала акціонеру — Кабінету міністрів звільнити його із займаної посади.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомила, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Економічна правда