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10 мільйонів на е-квитки: УЗ відсторонила на період слідства керівника філії

П'ятниця, 12 червня 2020, 12:52
 

"Укрзалізниця" відсторонила на період слідства директора філії  "Головний інформаційно-обчислювальний центр" Олександра Войтка, якому вручено підозру в зловживаннях службовим становищем при організації сервісу з продажу е-квитків на експрес до аеропорту "Бориспіль". 

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Після завершення слідчих дій та вироку суду компанія прийме рішення щодо подальшої долі працівника.

Нагадуємо:

10 червня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру 4 особам, які намагалися розікрасти понад 10 мільйонів гривень на запровадженні е-квитка на "Бориспільський експрес".

Також 11 червня наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення про негайне відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення Романа Верпицького. А також рекомендувала акціонеру — Кабінету міністрів звільнити його із займаної посади.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомила, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі щодо розкрадання коштів під час будівництва експресу до Борисполя.

Економічна правда

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