Марченко зібрав банкірів, щоб дізнатися що заважає кредитувати бізнес під "5-7-9%"

У Міністерстві фінансів зазначають, що банки відхиляють майже 50% заявок бізнесу по програмі "Доступні кредити 5-7-9%". Очільник відомства Сергій Марченко провів нараду з представниками держбанків щодо активізації їх участі у програмі.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Сьогодні в пресі та соціальних мережах багато інформації, що програма не працює. Основна претензія бізнесу – бюрократія банків. Мовляв, саме банкіри не охоче видають кредити.

Ми зібрали вас тут, аби зрозуміти, що заважає банкам – особливо державним банкам – активніше кредитувати мікро та малий бізнес в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%", - заявив Марченко.

Повідомляється, що станом на 10 червня банки-партнери отримали 24 720 заявок на участь у програмі. Лише 3500 тисячі клієнтів сформували і передали банкам пакет документів для участі в програмі. Видано 605 кредитів на суму 381,041 мільйона гривень. Ще 1792 заявки перебувають у роботі банків.

Зазначається, що практично, кожна друга заявка (1 509 заявок, загалом) була відхилена банком як така , що не може бути задоволена.

Серед найпоширеніших причин відмови – "ділова репутація" (60% відмов), "необґрунтованість бізнес-плану" (11%), "невідповідність цілі кредитування" (12%).

Представники державних банків переконані, що висновок, що "програма не працює" - це суттєве перебільшення.

"Програма стартувала в лютому. І вже в березні вона наштовхнулась на всесвітню пандемію і карантин. 29 квітня уряд суттєво змінив умови програми, що мав відобразити Фонд в договорах з банками-парнерами. На підписання нових угод пішло ще три тижні.

Фактично, ми працюємо в програмі з 15 травня. Три тижні – це ще дуже малий термін для висновків", - заявив на нараді голова правління "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

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Нагадуємо:

Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Раніше Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

Міністр економіки Ігор Петрашко заявляв, що "5-7-9%", де-факто, не запрацювала на повну потужність - банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів.

Економічна правда



