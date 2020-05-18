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Держпрограма "5-7-9%" не запрацювала на повну потужність – міністр

Понеділок, 18 травня 2020, 14:46
 

Держпрограма кредитування "5-7-9%", де-факто, не запрацювала на повну потужність - банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"На жаль, програма, де-факто, не запрацювала на повну потужність. До оновлення програми, за 3 місяці всіма банками-партнерами програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 451 кредит на загальну суму 276 млн грн. Це дуже мало.

І ми розуміємо, що вона не буде працювати зараз, бо банки не хочуть брати на себе ризики видачі коштів. Тому портфельні гарантії можуть стати рушієм кредитування", - підкреслив він.

"Що ми пропонуємо зараз по програмі 5-7-9 і чим уже можна скористатися. Якщо ваш бізнес має оборот до 10 млн євро і ви маєте кредит в банку, держава компенсує вам погашення процентів протягом одного року. 

У бюджеті під цей напрямок виділено 4 млрд гривень. З нашого точки зору, цього буде достатньо, але якщо буде потрібно більше, ми будемо вносити зміни до бюджету", - пояснив міністр.

За його словами, уряд працює над програмами, які хоче запустити, аби дати доступні кредити для підприємців.

Петрашко заявив, що один із напрямів - доступ до портфельних гарантій для банків, це питання зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

"Це потрібно для того, аби кредитувати пріоритетні сектори економіки, підсилювати певні галузі, які страждають від тієї чи іншої кризи.

Якщо це буде проголосовано, у нас з’явиться новий інструмент, і ми будем частково брати на себе ризики разом із фінустановами за пул кредитів для різних галузей", - розповів міністр.

Нагадаємо:

Розмір кредитного портфелю за оновленою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" оцінюється в 35 млрд грн - за оцінкою фахівців, такий розмір коштів зможуть потенційно отримати мікро- та малі підприємці.

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Мінекономіки кредити

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