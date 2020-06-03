"Жень, послухай мене" : Зеленський телефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу

Зеленський під час розмови з Мецгером

Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленьский особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Це відбулося під час робочої зустрічі президента з бізнесом на Хмельниччині.

Підприємці скаржилися президенту, що протягом місяц намагалися реструктуризувати кредиту спілкуючись з членам правління банку.

Після першої телефонної розмови членів делегації президента з Мецгером, той заявив що питання вирішить керуюча філіалом у Хмельницьку Тетяна Лундишева, проте ця відповідь не влаштувала бізнесменів. Після цього Зеленський особисто зателефонував до Мецгера.

"Люди скаржаться, що ви не видаєте ніяких кредитів. А також на те, що банк не надає відтермінування сплати тіла кредиту.

Для чого ти відправляєш їх до Лундишевої, якщо бізнесмени не можуть вирішити питання у Києві?



Жень, послухай мене, тут не питання однієї компанії, це різні компанії. Значить це відбувається у вас по всій країні. Це глобально вирішуєте ви", - заявив Зеленський.

"...У вас немає рішення в банківській системі, що ви людям даєте відтермінування, наприклад, на рік.

Коли ви це зробите і скомунікуєте із суспільством, питання виникати не будуть.



Будь ласка прийміть таке рішення, щоб люди могли погашати кредити через рік. У них зараз немає грошей через коронавірус", - резюмував Зеленський.

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Нагадуємо:

Раніше Зеленський заявив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі проценти.

"Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити", - заявив президент.

Економічна правда