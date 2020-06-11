Уряд хоче посилити АМКУ: обшуки, статус рішень, фінансова незалежність — меморандум з МВФ
Уряд планує посилити Антимонопольний комітет - прийняти закон щодо фінансової та операційної незалежності, посилити повноваження комітету щодо проведення обшуків.
Про це йдеться у оприлюдненому меморандумі з МВФ
"Ми посилимо Антимонопольний комітет України (АМКУ) відповідно до передових міжнародних практик", - йдеться у документі.
Повідомляється, що уряд готує закон, який забезпечить:
- фінансову та операційну незалежність АМКУ;
- прозорість, конкурентність та захищеність від політичного втручання процесів призначення та зняття з посади голови АМКУ та держуповноважених;
- посилення повноваження АМКУ щодо проведення фізичних обшуків та конфіскації документів та забезпечення обміну інформацією з іншими правоохоронним органами;
- те, що рішення АМКУ отримають статус правозастосовних виконавчих документів, і таким чином, забезпечать відсутність необхідності використання судового процесу для забезпечення виконання рішень.
Нагадуємо:
Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.
Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.
Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.
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Економічна правда
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