Шмигаль: Протягом наступних 2 кварталів перегляд держбюджету не плануємо

Кабмін не планує протягом 2 наступних кварталів вносити зміни до держбюджету на 2020 рік.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Секвестр держбюджету не передбачається, оскільки були прийняті в квітні зміни в бюджет, ними було здійснено перерозподіл статей бюджету", - наголосив він.



За його словами, більшість коштів були забрані з капітальних затрат і перекинуті у фонд по боротьбі з COVID-19.



"Тобто можна говорити, що за певними статтями секвестр уже відбувся: ми взяли, щоб додати в пріоритетні напрямки. Тобто ми сьогодні не ведемо розмову в найближчі два квартали про перегляд бюджету або про його секвестр - тим більше", - додав він.

Прем'єр нагадав, що загальний дефіцит бюджету на рік - майже 300 млрд грн.

"У нас дійсно є затверджений з нашими партнерами обсяг дефіциту держбюджету - не більше 7,5%", - додав Шмигаль.

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Нагадаємо:

За підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.

Доходи державного бюджету у квітні 2020 року становили 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше за план і на 7,1% нижче за квітень-2019.

Економічна правда