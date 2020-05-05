Держбюджет за січень-квітень виконано із дефіцитом 23,5 мільярда – Мінфін

За підсумками січня-квітня 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 23,5 млрд грн, у тому числі загальний фонд – із дефіцитом у сумі 33 млрд грн, що відповідає показникам бюджету.

Про це повідомляє Міністерство фінансів з посиланням на данні Державної казначейської служби.

За січень-квітень 2020 року соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень. Так, за оперативними даними Державної казначейської служби, видатки за загальним фондом державного бюджету за 4 місяці 2020 року становили 308,9 млрд грн, або 87,5% від розпису звітного періоду.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-квітень 2020 року становили 108 млрд грн, або 84,1% від запланованих на цей період.

Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 73,8 млрд грн (97% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті – 41,3 млрд грн (1,2 млрд дол. США та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 34,2 млрд грн (66% від плану), зокрема 33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-квітень 2020 року склали близько 71,3 млрд грн (81,8% плану), платежі з обслуговування – 41,1 млрд грн (94,2% плану).

Економічна правда





