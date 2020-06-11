"Недешеве задоволення": прем’єр розповів, як працюють над створенням національної авіакомпанії 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Мінінфраструктури розробляє концепцію створення національного авіаперевізника із подальшим залученням КБ "Антонов" та деяких аеропортів.

Про це він повідомив під час звіту 100 днів роботи уряду.

"Профільним міністерство розроблена концепція утворення національного перевізника із залученням КБ "Антонов", частини аеропортів.

Розраховується бізнес-план, необхідність і джерела коштів на закупівлі, а також можливості співпраці з міжнародними партнерами.

Це - недешеве задоволення, але це те, що дасть велику кількість робочих місць. Якщо ми даємо замовлення на перші 6 літаків "Антонов", то це вже оживляє підприємство де працює 14 тисяч людей.

Плюс за мультифікатором від 3 до 5 робочих місць утворюється", - повідомляє Шмигаль.

Також прем'єр не зміг сказати скільки буде коштувати національний авіаперевізник.

"Не готовий сказати скільки це буде коштувати. Це абсолютно реалістичне завдання, яке не є захмарним проєктом.

..Стосовно самої компанії, ми знаходимося на етапі розкрутки концепції і переведеня її у конкретний бізнес план", - резюмує Шмигаль.

Нагадуємо:

Раніше Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що дорожня карта проекту створення національної авіакомпанії ще готується, говорити про цифри і терміни ще рано. Також не виключається можливість партнерства держави з великими закордонними компаніями.

Криклій підкреслив, що мова йде не про націоналізацію приватної компанії, або викуп, а про створення повністю нового авіаперевізника. За його словами, як мінімум, на внутрішніх рейсах планується використовувати літаки заводу Антонова.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

"Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші "АН-и"? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію.

Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або "Сінгапурських Авіаліній". Держава готова виділити на це гроші ", - сказав президент.

Економічна правда