Криклій розкрив деталі створення національної авіакомпанії

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що дорожня карта проекту створення національної авіакомпанії ще готується, говорити про цифри і терміни ще рано. Також не виключається можливість партнерства держави з великими закордонними компаніями.

Про це він повідомив в інтерв'ю Ліга.Бізнес

"Зараз ми повинні будемо допомагати авіації, яка проходить період турбулентності і в Україні, і в усьому світі. Раз ми будемо підтримувати авіацію, чому б не підтримувати свого державного національного перевізника?.

.. Спілкувалися з колегами з Антонова, ми хочемо розвивати концерн, щоб він пропонував для ринку більше пасажирських літаків. Але у всіх традиційне запитання: літаки хороші, але чому ваші перевізники їх самі не використовують?", - розповідає Криклій.

Криклій підкреслив, що мова йде не про націоналізацію приватної компанії, або викуп, а про створення повністю нового авіаперевізника. За його словами, як мінімум, на внутрішніх рейсах планується використовувати літаки заводу Антонова.

"Найпростіше просувати якийсь продукт, якщо ти сам його використовуєш. Французи літають на Airbus, американці - на Boeing. Так вони його просувають на інші ринки", - пояснює Криклій.

Голова Мінінфраструктури заявив, що проєкт створення авіакомпанії ще готується.

"Якби проєкт був готовий, ми б виходили в публічну площину по-іншому, говорили б про конкретні терміни. Все ще прораховується", - пояснює міністр.

Також Криклій не виключає потенційного партнерства держави з іншими зарубіжними великими галузевими компаніями, які хотіли б орієнтуватися на ринок Східної Європи.

"Потрібен стратегічний інвестор, який в цій галузі успішний. Просто фонд, який би дав грошей - це не рішення. Може бути якесь комбіноване рішення - це буде державна компанія, але поступово можуть з'являтися партнери ", - резюмує Криклій.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявляв, що хоче створити державну сучасну авіакомпанію, яка буде мати український авіапарк.

"Я не розумію, чому на внутрішніх рейсах не літають наші літаки. Де наші "АН-и"? Ми з ними домовилися, зараз ми розробляємо програму, і ми це зробимо. Ми повинні зробити державну авіакомпанію.

Це моя мрія - зробити державну сучасну авіакомпанію на рівні Turkish Airlines або "Сінгапурських Авіаліній". Держава готова виділити на це гроші ", - сказав президент.

