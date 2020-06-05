У наглядовій раді "Укрексімбанку" відповили на дзвінок Зеленського щодо скарг бізнесу

У наглядовій раді "Укрексімбанку" заявили, що розуміють фінансові труднощі бізнесу через COVID-19 та відкриті до звернень клієнтів через офіційні канали комунікації.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління банку", - йдеться у заяві.