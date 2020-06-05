У наглядовій раді "Укрексімбанку" відповили на дзвінок Зеленського щодо скарг бізнесу
У наглядовій раді "Укрексімбанку" заявили, що розуміють фінансові труднощі бізнесу через COVID-19 та відкриті до звернень клієнтів через офіційні канали комунікації.
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління банку", - йдеться у заяві.
"До компетенції оновленого правління банку належить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, аби врахувати як інтереси банку, так і інтереси клієнта. Наглядова рада надає в цьому постійну підтримку правлінню.
Важливо зазначити, що контроль за ефективністю роботи правління є виключною компетенцією Наглядової ради, а не акціонера чи будь-якого іншого політичного органу", - додали у банку.
Нагадаємо:
Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.
Депутати партії "Європейська Солідарність" зробили подання на Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро та Нацагентсво з питань запобігання корупції через дзвінок президента Володимира Зеленського голові державного "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому.
Економічна правда
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