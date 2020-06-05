Всі розділи
Укр / Рус

У наглядовій раді "Укрексімбанку" відповили на дзвінок Зеленського щодо скарг бізнесу

П'ятниця, 5 червня 2020, 15:48
 

У наглядовій раді "Укрексімбанку" заявили, що розуміють фінансові труднощі бізнесу через COVID-19 та відкриті до звернень клієнтів через офіційні канали комунікації.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"Ми налаштовані підтримувати своїх клієнтів на шляху виходу з кризи та закликаємо їх якнайшвидше розпочати офіційну та прозору комунікацію з відповідними органами управління банку", - йдеться у заяві.

"До компетенції оновленого правління банку належить вирішення поточних бізнес-справ таким чином, аби врахувати як інтереси банку, так і інтереси клієнта. Наглядова рада надає в цьому постійну підтримку правлінню.

Важливо зазначити, що контроль за ефективністю роботи правління є виключною компетенцією Наглядової ради, а не акціонера чи будь-якого іншого політичного органу", - додали у банку.

Нагадаємо:

Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Депутати партії "Європейська Солідарність" зробили подання на Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро та Нацагентсво з питань запобігання корупції через дзвінок президента Володимира Зеленського голові державного "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрексімбанк кредити бізнес Зеленський

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Партія Порошенка звернулась до НАБУ і ДБР через дзвінок Зеленського голові держбанку 4 червня 2020, 18:30
"Жень, послухай мене" : Зеленський телефонував голові "Укрексімбанку" через скарги бізнесу 3 червня 2020, 15:52
Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи 5 травня 2020, 09:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!