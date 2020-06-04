Партія Порошенка звернулась до НАБУ і ДБР через дзвінок Зеленського голові держбанку

Депутати партії "Європейська Солідарність" зробили подання на Держбюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро та Нацагентсво з питань запобігання корупції через дзвінок президента Володимира Зеленського голові державного "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому.

Про це написав у Facebook нардеп від "ЄС" Володимир Ар'єв.

"Вчора всі бачили дзвінок Зеленського голові правління Укрексімбанку під час зустрічі з бізнесом у Хмельницькому. Це чітко виглядало, як незаконний тиск на посадову особу державного банку в інтересах приватної особи.

Сьогодні депутати "Європейської Солідарності" зробили подання на ДБР, НАБУ і НАЗК щодо відкриття кримінального провадження через явне порушення президентом антикорупційного законодавства", - повідомив Ар'єв.

Відповідно до звернень, опублікованих Ар'євим, у "Європейській Солідарності" вважають, що такі дії президента порушують законодавство про запобігання корупції та про зловживання владою або службовим становищем.

У зверненнях, зокрема, йдеться, що розмова з вимогою провести "відстрочку" виплати і реструктуризацію кредиту є використанням службового становища та втручанням президента в діяльність держбанку.

Нагадаємо:

Після того, як бізнесмени Хмельниччини заявили, що мають труднощі з реструктуризацією власних кредитів взятих в "Укрексімбанку", президент Володимир Зеленський особисто зателефонував голові банку Євгену Мецгеру.

Економічна правда